Asia's Best Companies Poll

Every year, FinanceAsia publishes a highly recognised benchmark of Asia's best companies, made by asking influential investors and analysts to nominate Asian companies that are leading in their sector.
Every year, FinanceAsia publishes a highly recognised benchmark of Asia's best companies, made by asking influential investors and analysts to nominate Asian companies that are leading in their sector.
We invite our readers to participate by nominating any Asia-based publicly-listed company that is leading in its sector.
Every year, FinanceAsia publishes a highly recognised benchmark of Asia's best companies, made by asking influential investors and analysts to nominate Asian companies that are leading in their sector.
We invite our readers to participate by nominating any Asia-based publicly-listed company that is leading in its sector.
Every year, FinanceAsia publishes a highly recognised benchmark of Asia's best companies, made by asking influential investors and analysts to nominate Asian companies that are leading in their sector.
We invite our readers to participate by nominating any Asia-based publicly-listed company that is leading in its sector.