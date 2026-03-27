Asia's Best Companies Poll

Asia's Best Companies 2026 Poll -- open now

Every year, FinanceAsia publishes a highly recognised benchmark of Asia's best companies, made by asking influential investors and analysts to nominate Asian companies that are leading in their sector.
January 22, 2026

FinanceAsia Asia's Best Companies 2026

Every year, FinanceAsia publishes a highly recognised benchmark of Asia's best companies, made by asking influential investors and analysts to nominate Asian companies that are leading in their sector. We invite our readers to participate by nominating any Asia-based publicly-listed company that is leading in its sector.
January 06, 2026

FinanceAsia Asia's Best Companies 2025

Every year, FinanceAsia publishes a highly recognised benchmark of Asia's best companies, made by asking influential investors and analysts to nominate Asian companies that are leading in their sector. We invite our readers to participate by nominating any Asia-based publicly-listed company that is leading in its sector.
January 07, 2025

FinanceAsia Asia's Best Companies 2024

Every year, FinanceAsia publishes a highly recognised benchmark of Asia's best companies, made by asking influential investors and analysts to nominate Asian companies that are leading in their sector. We invite our readers to participate by nominating any Asia-based publicly-listed company that is leading in its sector.
December 17, 2024