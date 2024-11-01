Contact Us

FinanceAsia is published by Haymarket Media Ltd., a subsidiary company of Haymarket Publishing Ltd.

Haymarket Media Limited

12/F, 1202-05, 308 Central Des Vouex 
308 - 320 Des Voeux Road Central,
Sheung Wan,
Hong Kong.

Tel:+852 2122 5284   

Customer Enquiries: For enquiries, please contact our customer service hotline at +852 2122 5267 or email us at [email protected].

Office hours: Mon-Fri 9.00am-6.00pm (HKT)
 

Editorial 

Editor
Andrew Tjaardstra
[email protected]
 

Commercial / marketing 

FinanceAsia Sales Team
Email [email protected] with your enquiries for advertising, Partner Content, event sponsorship, a media kit and Awards 

Subscriptions 

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