Contact Us

FinanceAsia is published by Haymarket Media Ltd., a subsidiary company of Haymarket Publishing Ltd.
Haymarket Media Limited
12/F, 1202-05, 308 Central Des Vouex
308 - 320 Des Voeux Road Central,
Sheung Wan,
Hong Kong.
Tel:+852 2122 5284
Customer Enquiries: For enquiries, please contact our customer service hotline at +852 2122 5267 or email us at [email protected].
Office hours: Mon-Fri 9.00am-6.00pm (HKT)
Editorial
Editor
Andrew Tjaardstra
Commercial / marketing
FinanceAsia Sales Team
Email [email protected] with your enquiries for advertising, Partner Content, event sponsorship, a media kit and Awards
Subscriptions
Email [email protected] with your enquiry for single or multi-user subscriptions or click here for pricing and to subscribe online