UOB returns to Euro bond market with €850m issue

The notes achieved the tightest pricing for five-year, Euro covered bonds from a non-EU issuer, for several years, and is the first such issuance from a Singapore bank since October 2021.
November 28, 2025

United Overseas Bank (UOB) has issued a five-year, €850 million ($984.8 million) bond denominated in Euro, a first from a Singaporean bank since October 2021.

