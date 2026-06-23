Bangladesh unveils ambitious budget

The new government of Bangladesh, led by prime minister Tarique Rahman, placed its first budget in parliament on June 11, a large-sized welfare-oriented budget, for fiscal year 2026-27.
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The new government of Bangladesh, led by prime minister Tarique Rahman, placed its first budget in parliament on June 11, a large-sized welfare-oriented budget, for fiscal year 2026-27.
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