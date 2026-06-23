Bangladesh unveils ambitious budget

The government is looking to reform business and visa approvals and raise a significant amount in tax revenue which economists are warning will be difficult to achieve.
June 23, 2026

The new government of Bangladesh, led by prime minister Tarique Rahman, placed its first budget in parliament on June 11, a large-sized welfare-oriented budget, for fiscal year 2026-27.

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