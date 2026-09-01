Crédit Agricole CIB names Apac senior regional officer

Nicolas Vix, senior country officer for China, replaces Jean-François Deroche in Hong Kong.
Nicolas Vix
Nicolas Vix
September 01, 2026

Crédit Agricole CIB has appointed Nicolas Vix as Asia Pacific (Apac) senior regional officer, effective September 1.

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