Citi names Yuko Nakayama as head of Japan ECM

Nakayama returned to Citi in 2023 after a stint at Goldman Sachs; she will report directly to Taiji Nagasaka and Akira Kiyota.
December 01, 2025

Citi has appointed Yuko Nakayama as head of equity capital markets (ECM) for Japan investment banking. Nakayama has been working in Citi's ECM team in Japan since 2023. 

