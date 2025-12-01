Citi names Yuko Nakayama as head of Japan ECM

Citi has appointed Yuko Nakayama as head of equity capital markets (ECM) for Japan investment banking. Nakayama has been working in Citi's ECM team in Japan since 2023.
