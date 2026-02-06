Mirae Asset Securities issues first Korea digital bond

It is the first Hong Kong dollar issuance by the South Korean investment firm.
February 06, 2026

South Korean investment firm Mirae Asset Securities has successfully issued a one-year $30 million and HK$325 million ($41.6 million) privately placed digitally native bond in Hong Kong.

