Mirae Asset Securities issues first Korea digital bond

South Korean investment firm Mirae Asset Securities has successfully issued a one-year $30 million and HK$325 million ($41.6 million) privately placed digitally native bond in Hong Kong.
¬ Haymarket Media Limited. All rights reserved.
South Korean investment firm Mirae Asset Securities has successfully issued a one-year $30 million and HK$325 million ($41.6 million) privately placed digitally native bond in Hong Kong.
Registered users get 2 free articles in 30 days.
Subscribers have full unlimited access to FinanceAsia.
Not signed up? New users get 2 free articles per month, plus a 7-day unlimited free trial.
Questions?
See here for more information on licences and prices, or contact [email protected].