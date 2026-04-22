FinanceAsia Awards 2026: North Asia winners announced

Read on for the winners of the 30th edition of the FinanceAsia Awards, across mainland China, Hong Kong SAR, Japan, Mongolia, South Korea and Taiwan.
April 22, 2026

With 2025 being yet another turbulent year across markets and economies, the FinanceAsia team invited banks, brokers, ratings agencies and other financial institutions to showcase their capabilities when supporting their clients.

The 30th edition of FA's flagship awards celebrates those institutions that showed determination to deliver desirable outcomes, through the display of commercial and technical acumen, during the 12 months of 2025.

Congratulations to all of our winners in the North Asia markets.

Read on for details of the winners and finalists (entrants whose submissions were "Highly commended". Full write-ups explaining the rationale behind winner selection will be published the Awards edition of FinanceAsia, with subsequent syndication online.


CHINA (MAINLAND) - DOMESTIC

BEST BROKER
CICC

BEST DCM HOUSE
Bank of China

BEST DIGITAL BANK
WeBank

BEST ECM HOUSE
CICC

BEST INVESTMENT BANK
CICC

BEST LAW FIRM
Han Kun Law Office

BEST M&A HOUSE
CICC

BEST ONSHORE RATINGS AGENCY
China Lianhe Credit Rating Co


CHINA (MAINLAND) - INTERNATIONAL

BEST BANK
Citi

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Citi

BEST BANK FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS
Citi

BEST ECM HOUSE
UBS

BEST INTERNATIONAL ESG RATINGS AGENCY
Sustainable Fitch

BEST INTERNATIONAL RATINGS AGENCY
Fitch Ratings

BEST INVESTMENT BANK
UBS

BEST LENDER
HSBC

BEST M&A HOUSE
Deutsche Bank

BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank

BEST SUSTAINABLE BANK
Credit Agricole CIB

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Credit Guarantee and Investment Facility

MOST DEI PROGRESSIVE BANK
E.SUN Bank (China) Co


HONG KONG SAR - DOMESTIC

BEST BANK
HSBC

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Hang Seng Bank

Highly Commended – Shanghai Commercial Bank

BEST BROKER
Huatai International

BEST CUSTODIAN BANK
Bank of China (Hong Kong)

BEST DCM HOUSE
HSBC

BEST ECM HOUSE
CICC

BEST INVESTMENT BANK
Huatai International

Highly Commended – CICC 

BEST LENDER
HSBC

BEST M&A HOUSE
HSBC

BEST OFFSHORE RATINGS AGENCY
China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company

Highly Commended – Lianhe Ratings Global

BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank

BEST RETAIL BANK
Hang Seng Bank

BEST SECURITIES SERVICE
HSBC

Highly Commended – Huatai International

BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Hang Seng Bank

BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
FWD

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
iFAST Financial (HK)


HONG KONG SAR - INTERNATIONAL

BEST BANK
DBS Bank

BEST BANK FOR SMEs
DBS Bank

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
DBS Bank

BEST DCM HOUSE
UBS

BEST ECM HOUSE
UBS

BEST INVESTMENT BANK
UBS

BEST LAW FIRM
Mayer Brown Hong Kong LLP

BEST M&A HOUSE
UBS

BEST PRIVATE BANK
DBS Bank

BEST RETAIL BANK
DBS Bank

BEST SECURITIES SERVICES
Tiger Brokers

BEST SUSTAINABLE BANK
Credit Agricole CIB

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - BANKS
DBS Bank


JAPAN - INTERNATIONAL

BEST INTERNATIONAL RATINGS AGENCY
Fitch Ratings


MONGOLIA - DOMESTIC

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Khan Bank

BEST SUSTAINABLE BANK
Khan Bank


SOUTH KOREA - INTERNATIONAL

BEST BANK
HSBC

BEST DCM HOUSE
HSBC

BEST ECM HOUSE
UBS

BEST INVESTMENT BANK
UBS

BEST LENDER
HSBC

BEST M&A HOUSE
Deutsche Bank


TAIWAN - DOMESTIC

BEST BANK
CTBC Bank

BEST BANK FOR FINANCIAL INCLUSION
Bank SinoPac

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
CTBC Bank

BEST BANK FOR SMEs
CTBC Bank

Highly Commended – E.SUN Commercial Bank

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
E.SUN Commercial Bank

Highly Commended – CTBC Bank

BEST BROKER
Yuanta Securities Co

Highly Commended – SinoPac Securities

BEST CUSTODIAN BANK
CTBC Bank

BEST DCM HOUSE
KGI Securities

BEST ECM HOUSE
Yuanta Securities Co

BEST INVESTMENT BANK
CTBC Bank

BEST LENDER
E.SUN Commercial Bank

BEST M&A HOUSE
KGI Securities

BEST PRIVATE BANK
KGI Securities

BEST RETAIL BANK
E.SUN Commercial Bank

BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Taishin International Bank – Winner

Highly Commended – CTBC Bank

BEST SUSTAINABLE BANK
Bank SinoPac

Highly Commended – E.SUN Commercial Bank

MOST DEI PROGRESSIVE BANK
E.SUN Commercial Bank

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
Bank SinoPac

Highly Commended – CTBC Bank

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
KGI Securities

Highly commended: Capital Securities


TAIWAN - INTERNATIONAL

BEST BANK
Citi

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
ING Bank

BEST DCM HOUSE
HSBC

BEST ECM HOUSE
Citi

BEST INVESTMENT BANK
Citi

BEST M&A HOUSE
Citi

BEST PRIVATE BANK
HSBC

BEST SUSTAINABLE BANK
HSBC

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - BANKS
HSBC

MOST DEI PROGRESSIVE BANK
HSBC

