FinanceAsia Awards 2026: North Asia winners announced

With 2025 being yet another turbulent year across markets and economies, the FinanceAsia team invited banks, brokers, ratings agencies and other financial institutions to showcase their capabilities when supporting their clients.
The 30th edition of FA's flagship awards celebrates those institutions that showed determination to deliver desirable outcomes, through the display of commercial and technical acumen, during the 12 months of 2025.
Congratulations to all of our winners in the North Asia markets.
Read on for details of the winners and finalists (entrants whose submissions were "Highly commended". Full write-ups explaining the rationale behind winner selection will be published the Awards edition of FinanceAsia, with subsequent syndication online.
CHINA (MAINLAND) - DOMESTIC
BEST BROKER
CICC
BEST DCM HOUSE
Bank of China
BEST DIGITAL BANK
WeBank
BEST ECM HOUSE
CICC
BEST INVESTMENT BANK
CICC
BEST LAW FIRM
Han Kun Law Office
BEST M&A HOUSE
CICC
BEST ONSHORE RATINGS AGENCY
China Lianhe Credit Rating Co
CHINA (MAINLAND) - INTERNATIONAL
BEST BANK
Citi
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Citi
BEST BANK FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS
Citi
BEST ECM HOUSE
UBS
BEST INTERNATIONAL ESG RATINGS AGENCY
Sustainable Fitch
BEST INTERNATIONAL RATINGS AGENCY
Fitch Ratings
BEST INVESTMENT BANK
UBS
BEST LENDER
HSBC
BEST M&A HOUSE
Deutsche Bank
BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank
BEST SUSTAINABLE BANK
Credit Agricole CIB
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Credit Guarantee and Investment Facility
MOST DEI PROGRESSIVE BANK
E.SUN Bank (China) Co
HONG KONG SAR - DOMESTIC
BEST BANK
HSBC
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Hang Seng Bank
Highly Commended – Shanghai Commercial Bank
BEST BROKER
Huatai International
BEST CUSTODIAN BANK
Bank of China (Hong Kong)
BEST DCM HOUSE
HSBC
BEST ECM HOUSE
CICC
BEST INVESTMENT BANK
Huatai International
Highly Commended – CICC
BEST LENDER
HSBC
BEST M&A HOUSE
HSBC
BEST OFFSHORE RATINGS AGENCY
China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company
Highly Commended – Lianhe Ratings Global
BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank
BEST RETAIL BANK
Hang Seng Bank
BEST SECURITIES SERVICE
HSBC
Highly Commended – Huatai International
BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Hang Seng Bank
BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
FWD
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
iFAST Financial (HK)
HONG KONG SAR - INTERNATIONAL
BEST BANK
DBS Bank
BEST BANK FOR SMEs
DBS Bank
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
DBS Bank
BEST DCM HOUSE
UBS
BEST ECM HOUSE
UBS
BEST INVESTMENT BANK
UBS
BEST LAW FIRM
Mayer Brown Hong Kong LLP
BEST M&A HOUSE
UBS
BEST PRIVATE BANK
DBS Bank
BEST RETAIL BANK
DBS Bank
BEST SECURITIES SERVICES
Tiger Brokers
BEST SUSTAINABLE BANK
Credit Agricole CIB
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - BANKS
DBS Bank
JAPAN - INTERNATIONAL
BEST INTERNATIONAL RATINGS AGENCY
Fitch Ratings
MONGOLIA - DOMESTIC
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Khan Bank
BEST SUSTAINABLE BANK
Khan Bank
SOUTH KOREA - INTERNATIONAL
BEST BANK
HSBC
BEST DCM HOUSE
HSBC
BEST ECM HOUSE
UBS
BEST INVESTMENT BANK
UBS
BEST LENDER
HSBC
BEST M&A HOUSE
Deutsche Bank
TAIWAN - DOMESTIC
BEST BANK
CTBC Bank
BEST BANK FOR FINANCIAL INCLUSION
Bank SinoPac
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
CTBC Bank
BEST BANK FOR SMEs
CTBC Bank
Highly Commended – E.SUN Commercial Bank
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
E.SUN Commercial Bank
Highly Commended – CTBC Bank
BEST BROKER
Yuanta Securities Co
Highly Commended – SinoPac Securities
BEST CUSTODIAN BANK
CTBC Bank
BEST DCM HOUSE
KGI Securities
BEST ECM HOUSE
Yuanta Securities Co
BEST INVESTMENT BANK
CTBC Bank
BEST LENDER
E.SUN Commercial Bank
BEST M&A HOUSE
KGI Securities
BEST PRIVATE BANK
KGI Securities
BEST RETAIL BANK
E.SUN Commercial Bank
BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Taishin International Bank – Winner
Highly Commended – CTBC Bank
BEST SUSTAINABLE BANK
Bank SinoPac
Highly Commended – E.SUN Commercial Bank
MOST DEI PROGRESSIVE BANK
E.SUN Commercial Bank
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
Bank SinoPac
Highly Commended – CTBC Bank
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
KGI Securities
Highly commended: Capital Securities
TAIWAN - INTERNATIONAL
BEST BANK
Citi
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
ING Bank
BEST DCM HOUSE
HSBC
BEST ECM HOUSE
Citi
BEST INVESTMENT BANK
Citi
BEST M&A HOUSE
Citi
BEST PRIVATE BANK
HSBC
BEST SUSTAINABLE BANK
HSBC
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - BANKS
HSBC
MOST DEI PROGRESSIVE BANK
HSBC