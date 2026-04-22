FinanceAsia Awards 2026: Southeast Asia winners announced

Read on for the winners of the 30th edition of the FinanceAsia Awards, across Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.
April 22, 2026

With 2025 being yet another turbulent year across markets and economies, the FinanceAsia team invited banks, brokers, ratings agencies and other financial institutions to showcase their capabilities when supporting their clients.

The 30th edition of FA's flagship awards celebrates those institutions that showed determination to deliver desirable outcomes, through the display of commercial and technical acumen, during the 12 months of 2025.

Congratulations to all of our winners in the Southeast Asia markets.

Read on for details of the winners and finalists (entrants whose submissions were "Highly commended". Full write-ups explaining the rationale behind winner selection will be published the Awards edition of FinanceAsia, with subsequent syndication online.


CAMBODIA - INTERNATIONAL

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
PIDG


INDONESIA - DOMESTIC

BEST BANK
Bank Mandiri

Highly Commended – Bank BRI

BEST BANK FOR FINANCIAL INCLUSION
Bank Mandiri

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Bank Mandiri

BEST BANK FOR SMEs
Bank Mandiri

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Bank Mandiri

BEST BROKER
CGS Indonesia

BEST CUSTODIAN BANK
Bank Mandiri

BEST DCM HOUSE
Indo Premier Sekuritas

BEST LAW FIRM
UMBRA – Strategic Legal Solutions

BEST RETAIL BANK
Bank Mandiri

BEST SECURITIES SERVICE
BRI Danareksa Sekuritas

BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Bank Mandiri

BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Mekar Investama Teknologi

BEST SUSTAINABLE BANK
Bank Mandiri

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Indonesia Infrastructure Finance

Highly Commended – Mekar Investama Teknologi

MOST DEI PROGRESSIVE BANK
Bank BRI

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
Bank Mandiri


INDONESIA - INTERNATIONAL

BEST BANK
Citi

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Citi

BEST BANK FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS
Citi

BEST BANK FOR SMEs
OCBC

BEST INVESTMENT BANK
Jefferies

BEST M&A HOUSE
Jefferies

Highly Commended – Deutsche Bank

BEST PRIVATE BANK
DBS Bank

BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management

BEST SUSTAINABLE BANK
DBS Bank

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - BANKS
DBS Bank

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management


MALAYSIA - DOMESTIC

BEST BANK
Public Bank 

BEST BANK FOR SMEs
Alliance Bank Malaysia

BEST BROKER
CGS Malaysia

Highly Commended – Affin Hwang Investment Bank Berhad

BEST DCM HOUSE
CIMB

Highly Commended – Maybank Investment Bank

BEST ECM HOUSE
Maybank Investment Bank

BEST INVESTMENT BANK
Maybank Investment Bank

Highly Commended – CIMB Investment Bank

BEST LAW FIRM
Rahmat Lim & Partners

BEST M&A HOUSE
CIMB Investment Bank

BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Kenanga Investment Bank Berhad

BEST SUSTAINABLE BANK
Maybank Investment Bank

Highly Commended – Public Bank 

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
AmFunds Management 

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
Kenanga Investment Bank 


MALAYSIA - INTERNATIONAL

BEST BANK
United Overseas Bank 

Highly Commended – OCBC

BEST BANK FOR SMEs
OCBC

BEST ECM HOUSE
UBS

BEST INVESTMENT BANK
UBS

BEST M&A HOUSE
UBS

BEST SUSTAINABLE BANK
United Overseas Bank

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management


PHILIPPINES - DOMESTIC

BEST BANK
BDO Unibank

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Bank of the Philippine Islands

BEST BANK FOR SMEs
Bank of the Philippine Islands

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Bank of the Philippine Islands

Highly Commended – Rizal Commercial Banking Corporation

BEST BROKER
First Metro Securities Brokerage Corporation

BEST DCM HOUSE
Security Bank Capital Investment Corporation

Highly Commended – BPI Capital Corporation

BEST ECM HOUSE
BPI Capital Corporation

BEST INVESTMENT BANK
BPI Capital Corporation

Highly Commended – BDO Capital & Investment Corporation

BEST PRIVATE BANK
East West Banking Corporation

BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
First Standard Finance Corporation

BEST SUSTAINABLE BANK
Bank of the Philippine Islands

Highly Commended – BDO Unibank

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Credit Guarantee and Investment Facility

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
First Standard Finance Corporation


PHILIPPINES - INTERNATIONAL

BEST BANK
Citi

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Citi

BEST BANK FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS
Citi

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Citi

BEST CUSTODIAN BANK
HSBC

BEST DCM HOUSE
UBS

BEST ECM HOUSE
UBS

BEST INVESTMENT BANK
UBS

BEST M&A HOUSE
UBS

BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank

BEST SECURITIES SERVICES
Citi

BEST SUSTAINABLE BANK
MUFG Bank


SINGAPORE - DOMESTIC

BEST BANK
United Overseas Bank

BEST BANK FOR SMEs
OCBC

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
OCBC

BEST BROKER
Maybank Securities Singapore

Highly Commended – CGS Singapore

BEST DCM HOUSE
DBS Bank

BEST ECM HOUSE
DBS Bank

BEST INVESTMENT BANK
DBS Bank

BEST LAW FIRM
Allen & Gledhill

BEST M&A HOUSE
United Overseas Bank

BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management

BEST SUSTAINABLE BANK
DBS Bank

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management


SINGAPORE - INTERNATIONAL

BEST BANK
Citi

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
CIMB

BEST DCM HOUSE
UBS

Highly Commended - HSBC

BEST ECM HOUSE
Citi

BEST INVESTMENT BANK
Citi

BEST M&A HOUSE
Citi

BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank

BEST STRATEGIC INITIATIVE – BANKS
Agricultural Bank of China (Singapore Branch)

BEST SUSTAINABLE BANK
MUFG Bank

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT – BANKS
Agricultural Bank of China (Singapore Branch)

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
CIMB


THAILAND - DOMESTIC

BEST BROKER
CGS Thailand

BEST DCM HOUSE
Kasikornbank

BEST ECM HOUSE:
Kiatnakin Phatra Securities 

BEST INVESTMENT BANK
Kiatnakin Phatra Securities

Highly Commended – Bualuang Securities

BEST LAW FIRM
Weerawong Chinnavat and Partners

BEST M&A HOUSE
Bualuang Securities

Highly Commended – Kiatnakin Phatra Securities

BEST SUSTAINABLE BANK
Kasikornbank


THAILAND - INTERNATIONAL

BEST BANK
HSBC

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
HSBC

BEST ECM HOUSE
UBS

BEST INVESTMENT BANK
UBS

BEST M&A HOUSE
UBS

BEST SUSTAINABLE BANK
United Overseas Bank

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Credit Guarantee and Investment Facility


VIETNAM - DOMESTIC

BEST BANK
Techcombank

BEST BROKER
SSI Securities Corporation

BEST DCM HOUSE
VNDIRECT Securities Corporation

BEST ECM HOUSE
SSI Securities Corporation

BEST INVESTMENT BANK
SSI Securities Corporation

Highly Commended – Ho Chi Minh City Securities Corporation

BEST LAW FIRM
VILAF

BEST SECURITIES SERVICE
An Binh Securities Joint Stock Company

BEST SUSTAINABLE BANK
Orient Commercial Joint Stock Bank

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS:
Techcom Securities Joint Stock Company


VIETNAM - INTERNATIONAL

BEST BANK
HSBC

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
HSBC

BEST BANK FOR SMEs
Citi

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
HSBC

BEST CUSTODIAN BANK
HSBC Securities Service

BEST ECM HOUSE
Jefferies

BEST INVESTMENT BANK
Jefferies

BEST LENDER
HSBC

BEST M&A HOUSE
UBS

BEST SECURITIES SERVICES
HSBC Securities Services

BEST SUSTAINABLE BANK
Citi

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
PIDG

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
HSBC

