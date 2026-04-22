FinanceAsia Awards 2026: Southeast Asia winners announced

With 2025 being yet another turbulent year across markets and economies, the FinanceAsia team invited banks, brokers, ratings agencies and other financial institutions to showcase their capabilities when supporting their clients.
The 30th edition of FA's flagship awards celebrates those institutions that showed determination to deliver desirable outcomes, through the display of commercial and technical acumen, during the 12 months of 2025.
Congratulations to all of our winners in the Southeast Asia markets.
Read on for details of the winners and finalists (entrants whose submissions were "Highly commended". Full write-ups explaining the rationale behind winner selection will be published the Awards edition of FinanceAsia, with subsequent syndication online.
CAMBODIA - INTERNATIONAL
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
PIDG
INDONESIA - DOMESTIC
BEST BANK
Bank Mandiri
Highly Commended – Bank BRI
BEST BANK FOR FINANCIAL INCLUSION
Bank Mandiri
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Bank Mandiri
BEST BANK FOR SMEs
Bank Mandiri
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Bank Mandiri
BEST BROKER
CGS Indonesia
BEST CUSTODIAN BANK
Bank Mandiri
BEST DCM HOUSE
Indo Premier Sekuritas
BEST LAW FIRM
UMBRA – Strategic Legal Solutions
BEST RETAIL BANK
Bank Mandiri
BEST SECURITIES SERVICE
BRI Danareksa Sekuritas
BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Bank Mandiri
BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Mekar Investama Teknologi
BEST SUSTAINABLE BANK
Bank Mandiri
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Indonesia Infrastructure Finance
Highly Commended – Mekar Investama Teknologi
MOST DEI PROGRESSIVE BANK
Bank BRI
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
Bank Mandiri
INDONESIA - INTERNATIONAL
BEST BANK
Citi
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Citi
BEST BANK FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS
Citi
BEST BANK FOR SMEs
OCBC
BEST INVESTMENT BANK
Jefferies
BEST M&A HOUSE
Jefferies
Highly Commended – Deutsche Bank
BEST PRIVATE BANK
DBS Bank
BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management
BEST SUSTAINABLE BANK
DBS Bank
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - BANKS
DBS Bank
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management
MALAYSIA - DOMESTIC
BEST BANK
Public Bank
BEST BANK FOR SMEs
Alliance Bank Malaysia
BEST BROKER
CGS Malaysia
Highly Commended – Affin Hwang Investment Bank Berhad
BEST DCM HOUSE
CIMB
Highly Commended – Maybank Investment Bank
BEST ECM HOUSE
Maybank Investment Bank
BEST INVESTMENT BANK
Maybank Investment Bank
Highly Commended – CIMB Investment Bank
BEST LAW FIRM
Rahmat Lim & Partners
BEST M&A HOUSE
CIMB Investment Bank
BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Kenanga Investment Bank Berhad
BEST SUSTAINABLE BANK
Maybank Investment Bank
Highly Commended – Public Bank
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
AmFunds Management
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
Kenanga Investment Bank
MALAYSIA - INTERNATIONAL
BEST BANK
United Overseas Bank
Highly Commended – OCBC
BEST BANK FOR SMEs
OCBC
BEST ECM HOUSE
UBS
BEST INVESTMENT BANK
UBS
BEST M&A HOUSE
UBS
BEST SUSTAINABLE BANK
United Overseas Bank
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management
PHILIPPINES - DOMESTIC
BEST BANK
BDO Unibank
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Bank of the Philippine Islands
BEST BANK FOR SMEs
Bank of the Philippine Islands
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Bank of the Philippine Islands
Highly Commended – Rizal Commercial Banking Corporation
BEST BROKER
First Metro Securities Brokerage Corporation
BEST DCM HOUSE
Security Bank Capital Investment Corporation
Highly Commended – BPI Capital Corporation
BEST ECM HOUSE
BPI Capital Corporation
BEST INVESTMENT BANK
BPI Capital Corporation
Highly Commended – BDO Capital & Investment Corporation
BEST PRIVATE BANK
East West Banking Corporation
BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
First Standard Finance Corporation
BEST SUSTAINABLE BANK
Bank of the Philippine Islands
Highly Commended – BDO Unibank
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Credit Guarantee and Investment Facility
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
First Standard Finance Corporation
PHILIPPINES - INTERNATIONAL
BEST BANK
Citi
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Citi
BEST BANK FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS
Citi
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Citi
BEST CUSTODIAN BANK
HSBC
BEST DCM HOUSE
UBS
BEST ECM HOUSE
UBS
BEST INVESTMENT BANK
UBS
BEST M&A HOUSE
UBS
BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank
BEST SECURITIES SERVICES
Citi
BEST SUSTAINABLE BANK
MUFG Bank
SINGAPORE - DOMESTIC
BEST BANK
United Overseas Bank
BEST BANK FOR SMEs
OCBC
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
OCBC
BEST BROKER
Maybank Securities Singapore
Highly Commended – CGS Singapore
BEST DCM HOUSE
DBS Bank
BEST ECM HOUSE
DBS Bank
BEST INVESTMENT BANK
DBS Bank
BEST LAW FIRM
Allen & Gledhill
BEST M&A HOUSE
United Overseas Bank
BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management
BEST SUSTAINABLE BANK
DBS Bank
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UOB Asset Management
SINGAPORE - INTERNATIONAL
BEST BANK
Citi
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
CIMB
BEST DCM HOUSE
UBS
Highly Commended - HSBC
BEST ECM HOUSE
Citi
BEST INVESTMENT BANK
Citi
BEST M&A HOUSE
Citi
BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank
BEST STRATEGIC INITIATIVE – BANKS
Agricultural Bank of China (Singapore Branch)
BEST SUSTAINABLE BANK
MUFG Bank
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT – BANKS
Agricultural Bank of China (Singapore Branch)
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
CIMB
THAILAND - DOMESTIC
BEST BROKER
CGS Thailand
BEST DCM HOUSE
Kasikornbank
BEST ECM HOUSE:
Kiatnakin Phatra Securities
BEST INVESTMENT BANK
Kiatnakin Phatra Securities
Highly Commended – Bualuang Securities
BEST LAW FIRM
Weerawong Chinnavat and Partners
BEST M&A HOUSE
Bualuang Securities
Highly Commended – Kiatnakin Phatra Securities
BEST SUSTAINABLE BANK
Kasikornbank
THAILAND - INTERNATIONAL
BEST BANK
HSBC
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
HSBC
BEST ECM HOUSE
UBS
BEST INVESTMENT BANK
UBS
BEST M&A HOUSE
UBS
BEST SUSTAINABLE BANK
United Overseas Bank
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Credit Guarantee and Investment Facility
VIETNAM - DOMESTIC
BEST BANK
Techcombank
BEST BROKER
SSI Securities Corporation
BEST DCM HOUSE
VNDIRECT Securities Corporation
BEST ECM HOUSE
SSI Securities Corporation
BEST INVESTMENT BANK
SSI Securities Corporation
Highly Commended – Ho Chi Minh City Securities Corporation
BEST LAW FIRM
VILAF
BEST SECURITIES SERVICE
An Binh Securities Joint Stock Company
BEST SUSTAINABLE BANK
Orient Commercial Joint Stock Bank
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS:
Techcom Securities Joint Stock Company
VIETNAM - INTERNATIONAL
BEST BANK
HSBC
BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
HSBC
BEST BANK FOR SMEs
Citi
BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
HSBC
BEST CUSTODIAN BANK
HSBC Securities Service
BEST ECM HOUSE
Jefferies
BEST INVESTMENT BANK
Jefferies
BEST LENDER
HSBC
BEST M&A HOUSE
UBS
BEST SECURITIES SERVICES
HSBC Securities Services
BEST SUSTAINABLE BANK
Citi
BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
PIDG
MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
HSBC