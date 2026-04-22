FinanceAsia Awards 2026: South Asia winners announced

Read on for the winners of the 30th edition of the FinanceAsia Awards, across Bangladesh, India, Pakistan and Sri Lanka.
April 22, 2026
With 2025 being yet another turbulent year across markets and economies, the FinanceAsia team invited banks, brokers, ratings agencies and other financial institutions to showcase their capabilities when supporting their clients. 
 
The 30th edition of FA's flagship awards celebrates those institutions that showed determination to deliver desirable outcomes, through the display of commercial and technical acumen, during the 12 months of 2025.
 
Congratulations to all of our winners in the South Asia markets.
 
Read on for details of the winners and finalists (entrants whose submissions were "Highly commended". Full write-ups explaining the rationale behind winner selection will be published the Awards edition of FinanceAsia, with subsequent syndication online.
 

BANGLADESH - DOMESTIC

BEST BANK
City Bank

BEST DCM HOUSE
IDLC Investments

BEST ECM HOUSE
IDLC Investments

BEST INVESTMENT BANK
IDLC Investments

BEST M&A HOUSE
LankaBangla Investments

BEST SUSTAINABLE BANK
Infrastructure Development Company


INDIA - DOMESTIC

BEST BANK FOR SMEs
Axis Bank

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Axis Bank

BEST DCM HOUSE
Axis Bank

BEST ECM HOUSE
Axis Capital

BEST INVESTMENT BANK
Axis Capital

Highly Commended – JM Financial

BEST LENDER
Godrej Capital 

BEST M&A HOUSE
JM Financial

Highly Commended – Pareto Capital Finance Private

BEST PRIVATE BANK
Axis Bank

BEST STRATEGIC INITIATIVE - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Godrej Capital

MOST DEI PROGRESSIVE BANK
HDFC Bank

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
Axis Bank

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
Godrej Capital


INDIA - INTERNATIONAL

BEST ECM HOUSE
Jefferies

BEST INTERNATIONAL RATINGS AGENCY
Fitch Ratings

BEST INVESTMENT BANK
Jefferies

BEST LENDER
HSBC

BEST M&A HOUSE
Jefferies

BEST PRIVATE BANK
HSBC Private Bank

BEST STRATEGIC INITIATIVE - BANKS
Standard Chartered Bank

BEST SUSTAINABLE BANK
MUFG Bank

BIGGEST SUSTAINABLE IMPACT - NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS
PIDG


PAKISTAN - DOMESTIC

BEST BANK
Allied Bank

BEST BANK FOR FINANCIAL INCLUSION
Mobilink Microfinance Bank

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
Habib Bank

BEST BANK FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS
Habib Bank

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Mobilink Microfinance Bank

BEST BROKER
Arif Habib

BEST DCM HOUSE
Habib Bank

BEST DIGITAL BANK
Mobilink Microfinance Bank

BEST ECM HOUSE
Arif Habib

BEST INVESTMENT BANK
Habib Bank

Highly Commended – Arif Habib

BEST LENDER
United Bank

BEST M&A HOUSE
Habib Bank

BEST SUSTAINABLE BANK
Habib Bank

MOST DEI PROGRESSIVE BANK
Allied Bank

MOST INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - BANKS
Allied Bank


SRI LANKA - DOMESTIC

BEST BANK
Commercial Bank of Ceylon

BEST BANK FOR SMEs
Commercial Bank of Ceylon

BEST BANK FOR USE OF TECHNOLOGY
Commercial Bank of Ceylon

BEST BROKER
Asia Securities

BEST ISLAMIC FINANCE HOUSE
Commercial Bank of Ceylon

BEST PRIVATE BANK
Commercial Bank of Ceylon

BEST RETAIL BANK
Commercial Bank of Ceylon

BEST SUSTAINABLE BANK
Commercial Bank of Ceylon


SRI LANKA - INTERNATIONAL

BEST BANK FOR LARGE CORP & MNCs
HSBC

 

