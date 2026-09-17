Neuberger closes $460m Japan private equity fund

The US firm will invest in Japanese PE funds and direct co-investments.
September 17, 2026

New York-headquartered investment manager Neuberger has closed its first Japanese dedicated private equity (PE) fund. 

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